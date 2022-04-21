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44 минуты назад

Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Никита Бородкин

Летнее тепло ожидается в Москве уже на следующей неделе. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник, 26 апреля, в столице ожидается колебания температуры от +16 до +21 градуса.

Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В предстоящие выходные весна продолжит отвоевывать позиции, когда в дневные часы можно рассчитывать на прогрев от +12 до +17 градусов. Может быть, в воскресенье даже до +18 градусов. Переждем сегодняшний дождь, а дальше весна перейдет в наступление по всем фронтам», — заявил специалист.

Напомним, что ранее схожий прогноз дал и руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на Пасху, 24 апреля, в столице ожидается до +16 градусов, переменная облачность и погода преимущественно без осадков.

Ночные температуры будут колебаться от +2 до +4 градусов тепла. А уже в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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