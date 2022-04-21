Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

«В предстоящие выходные весна продолжит отвоевывать позиции, когда в дневные часы можно рассчитывать на прогрев от +12 до +17 градусов. Может быть, в воскресенье даже до +18 градусов. Переждем сегодняшний дождь, а дальше весна перейдет в наступление по всем фронтам», — заявил специалист.