Москвичам пообещали летнее тепло на следующей неделе

Летнее тепло ожидается в Москве уже на следующей неделе. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник, 26 апреля, в столице ожидается колебания температуры от +16 до +21 градуса.
«В предстоящие выходные весна продолжит отвоевывать позиции, когда в дневные часы можно рассчитывать на прогрев от +12 до +17 градусов. Может быть, в воскресенье даже до +18 градусов. Переждем сегодняшний дождь, а дальше весна перейдет в наступление по всем фронтам», — заявил специалист.
Напомним, что ранее схожий прогноз дал и руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на Пасху, 24 апреля, в столице ожидается до +16 градусов, переменная облачность и погода преимущественно без осадков.
Ночные температуры будут колебаться от +2 до +4 градусов тепла. А уже в начале следующей недели столбики термометров поднимутся до +18 градусов.