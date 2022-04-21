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52 минуты назад

Мавзолей Ленина закроют на три недели перед Днем Победы

Вечерняя Москваиещё 2

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей в течение трех недель с 23 апреля. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

ФСО сообщила о закрытии Мавзолея Ленина
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены посетители не будут допускаться с 23 апреля по 16 мая 2022 года. Это связано с подготовкой мероприятий, которые посвящены празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Закрытие Мавзолея в преддверии Дня Победы является традиционным.

Недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на Красной площади в Москве 9 мая.

Кроме того, на официальном сайте Кремля появилась возможность аккредитации представителей средств массовой информации для освещения генеральной репетиции военного парада и самого парада Победы. Позже стало известно, что генеральная репетиция военного парада к 77-й годовщине Победы пройдет на Красной площади 7 мая.

Новости Москвы,Дмитрий Песков,
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