ФСО сообщила о закрытии Мавзолея Ленина

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей в течение трех недель с 23 апреля. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

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Уточняется, что в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены посетители не будут допускаться с 23 апреля по 16 мая 2022 года. Это связано с подготовкой мероприятий, которые посвящены празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Закрытие Мавзолея в преддверии Дня Победы является традиционным.