Пингвины Гумбольдта вывели птенца на прогулку в зоопарке: видео

В Московском зоопарке пингвинята Гумбольдта начали выходить из нор. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Вот этот кроха родился в этом году и впервые вышел из гнезда. Родители следовали за ним, следили и, когда посчитали нужным, сразу завели домой», – отмечает источник.

Птенцы пингвинов Гумбольдта (перуанских пингвинов) появились на свет в столичном зоосаде в марте этого года. Всего вылупилось трое пингвинят. Этот вид находится в Международной Красной книге в категории «уязвимый».