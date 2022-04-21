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29 минут назад

Пингвины Гумбольдта вывели птенца на прогулку в зоопарке: видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке пингвинята Гумбольдта начали выходить из нор. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Вот этот кроха родился в этом году и впервые вышел из гнезда. Родители следовали за ним, следили и, когда посчитали нужным, сразу завели домой», – отмечает источник.

Птенцы пингвинов Гумбольдта (перуанских пингвинов) появились на свет в столичном зоосаде в марте этого года. Всего вылупилось трое пингвинят. Этот вид находится в Международной Красной книге в категории «уязвимый».

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома в Переделкине была замечена ондатра.

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