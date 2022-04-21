На крышах пяти небоскребов Москвы появятся смотровые площадки

Смотровые площадки оборудуют на крышах пяти столичных небоскребов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москомархитектуре уточнили, что площадки оснастят биноклями и телескопами. Посетители смогут увидеть комплекс "Москва-Сити", парк Победы, Кутузовский проспект, гостиницу "Украина" и МГУ.

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"Площадки в стиле экофутуризм спроектированы при участии архитектурного бюро Wowhaus. Автором концепции выступает компания "Аеон Девелопмент", – отмечается в сообщении.

Главный столичный архитектор Сергей Кузнецов подчеркнул, что использование крыш для обустройства высотных рекреационных пространств является редкостью, и в столице пока таких существует немного. По его словам, обычно речь идет о смотровых площадках и ресторанах на кровлях офисных зданий или пространствах с очень ограниченным набором инфраструктуры.

"Надеюсь, ситуация будет меняться, и такие вот проекты вполне способны улучшить имидж эксплуатируемых кровель, показать, насколько это эффективно и безопасно. Здесь можно отмечать праздники, работать и проводить встречи, даже заниматься спортом", – отметил архитектор.

Площадь каждой крыши равна порядка 550 квадратным метрам, благодаря чему можно будет создать насыщенное пространство с комфортным зонированием, а многослойные стеклянные ограждения высотой в 4 метра гарантируют гостям полную безопасность.

Также для всех крыш разработан проект озеленения, сделанный под климат высоких этажей. Растения подобраны так, чтобы кровли оставались декоративными круглогодично. При этом с помощью ярусной посадки деревьев и кустарников будет организовано зонирование пространства. Для этой же цели предусмотрена и подсветка.

Ощущение приватности создадут зоны с купольными беседками-иглу, в них могут разместиться 4–8 гостей. В беседках есть системы вентиляции, обогрева, верхнего освещения. Также в иглу сделана аудиосистема, Wi-Fi и зарядки, кроме того, возле самих беседок сможет расположиться площадка для барбекю.