В сети «Москино» пройдет специальная детская программа

Киносеть "Москино" и Союзмультфильм подготовили специальную программу для юных москвичей. Специальные показы будут проходить с 1 по 31 мая, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе киносети.

"Ближайшие показы пройдут с 1 по 31 мая по воскресеньям в 10:00 утра. Анимационная ретроспектива призвана возобновить традицию детских утренников, которые некогда были так популярны", - сказал собеседник агентства.

Этот культурно-просветительский и образовательный проект направлен на возрождение воспитательных принципов, основанных на раннем знакомстве молодого поколения с золотым фондом отечественной мультипликации. Такие утренники позволят юным зрителям и их родителям увидеть лучшее, что было сделано в анимационном жанре. Нравственный посыл лент декларирует важные личные и общественные ценности. Ребята узнают, как важно быть сильным, смелым, честным, добрым, почему нужно уважать старших и помогать им, не обижать и защищать младших, стремиться овладевать знаниями, расти достойным и порядочным человеком.