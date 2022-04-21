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1 час назад

В киносети "Москино" пройдет специальная детская программа

ТАСС

Киносеть "Москино" и Союзмультфильм подготовили специальную программу для юных москвичей. Специальные показы будут проходить с 1 по 31 мая, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе киносети.

В сети «Москино» пройдет специальная детская программа
Фото: mos-kino.rumos-kino.ru

"Москино и Союзмультфильм в рамках стратегического партнерства подготовили специальную программу для семейного просмотра. В семи кинотеатрах сети Москино зрители смогут увидеть лучшие образцы отечественной анимации", - сказал собеседник агентства.

Программа будет состоять из нескольких тематических блоков, которые появятся в репертуаре Москино до конца года.

"Ближайшие показы пройдут с 1 по 31 мая по воскресеньям в 10:00 утра. Анимационная ретроспектива призвана возобновить традицию детских утренников, которые некогда были так популярны", - сказал собеседник агентства.

Этот культурно-просветительский и образовательный проект направлен на возрождение воспитательных принципов, основанных на раннем знакомстве молодого поколения с золотым фондом отечественной мультипликации. Такие утренники позволят юным зрителям и их родителям увидеть лучшее, что было сделано в анимационном жанре. Нравственный посыл лент декларирует важные личные и общественные ценности. Ребята узнают, как важно быть сильным, смелым, честным, добрым, почему нужно уважать старших и помогать им, не обижать и защищать младших, стремиться овладевать знаниями, расти достойным и порядочным человеком.

Показы пройдут в кинотеатрах "Москино Сатурн", "Москино Вымпел", "Москино Искра", "Москино Тула", "Москино Спутник", "Москино Салют", длительность сеансов 30-60 минут. В майской программе - проделки и проказы обезьянок, борьба героев сказок против Олимпийского мишки, приключения Маши, мудрый учитель Пишичитай и мультфильмы "Жил-был пес" и "В стране невыученных уроков". Вход свободный, по предварительной регистрации.

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