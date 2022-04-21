Москвичам пообещали потепление до 20 градусов

Столбики термометров будут впервые в сезоне штурмовать отметку +20 градусов в Москве во вторник, 26 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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"На следующей неделе жителей Центральной России ждет майское тепло и первые плюс 20. В понедельник, 25 апреля, ночью – +5...+10, днем +14...+19, не обойдется без локальных дождей, в основном в темное время суток", – отметил синоптик.

Во вторник, 26 апреля, в ночное время ожидается +7...+12 градусов в условиях ливневых дождей. Днем, как уточнил синоптик, выглянет солнце, кроме того, могут прогреметь и первые внутримассовые грозы.

"Но это все лишь будет украшать прогноз, потому что столбики термометров во вторник в дневные часы впервые в сезоне буду штурмовать отметку в плюс 20", – рассказал Тишковец.

По его словам, в столице 26 апреля столбики термометра поднимутся до +18...+20, в Подмосковье – до +16...+21.

"Это показатели мая, мы идем с опережением климатического графика почти на 10 градусов", – заключил Тишковец.