В Москве заметили ребенка за рулем такси. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

На кадрах видно, что автомобилем, который двигается по оживленной столичной трассе в потоке машин, управляет ребенок. Нарушение таксистом ПДД не осталось без внимания других участников движения.

«В такси едет ребенок за рулем. На коленях», – комментирует происходящее автор видеозаписи.