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37 минут назад

Ребенка за рулем такси на дороге заметили в Москве. Видео

Александр Кузьмин

В Москве заметили ребенка за рулем такси. Соответствующее видео появилось в распоряжении телеканала «Москва 24».

На кадрах видно, что автомобилем, который двигается по оживленной столичной трассе в потоке машин, управляет ребенок. Нарушение таксистом ПДД не осталось без внимания других участников движения.

«В такси едет ребенок за рулем. На коленях», – комментирует происходящее автор видеозаписи.

Ранее сообщалось, что в Красноярске на интерактивном табло над шоссе появилась надпись «Вечер в хату арестанты».

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