Тест-драйв Face Pay в наземном транспорте запустят в мае

Дептранс Москвы запустит тест-драйв системы Face Pay с пассажирами наземного транспорта в столице в мае.

Фото: телеграм-канал «Дептранс Москвы» телеграм-канал «Дептранс Москвы»

"Так, планируем расширять сервис Face Pay на наземный городской транспорт. В конце апреля наберем первую фокус-группу из числа 100 пассажиров. Постепенно увеличим число участников", – приводит телеграм-канал Дептранса слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он также отметил, серверы Face Pay находятся в России, поэтому отключение системы из-за рубежа невозможно, а платежные данные пользователей защищены и хранятся только на стороне ВТБ.

Ранее сообщалось, что пассажиры и сотрудники метро Москвы воспользовались системой Face Pay более 19 миллионов раз.

Как отметил Ликсутов, московские власти в сотрудничестве с компанией VisionLabs и банком ВТБ выполняют поставленную Владимиром Путиным задачу по внедрению российских технологий в столичный транспорт.