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1 час назад

Тест-драйв Face Pay в наземном транспорте запустят в Москве в мае

Москва24иещё 2

Дептранс Москвы запустит тест-драйв системы Face Pay с пассажирами наземного транспорта в столице в мае.

Тест-драйв Face Pay в наземном транспорте запустят в мае
Фото: телеграм-канал «Дептранс Москвы»телеграм-канал «Дептранс Москвы»

"Так, планируем расширять сервис Face Pay на наземный городской транспорт. В конце апреля наберем первую фокус-группу из числа 100 пассажиров. Постепенно увеличим число участников", – приводит телеграм-канал Дептранса слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он также отметил, серверы Face Pay находятся в России, поэтому отключение системы из-за рубежа невозможно, а платежные данные пользователей защищены и хранятся только на стороне ВТБ.

Ранее сообщалось, что пассажиры и сотрудники метро Москвы воспользовались системой Face Pay более 19 миллионов раз.

Как отметил Ликсутов, московские власти в сотрудничестве с компанией VisionLabs и банком ВТБ выполняют поставленную Владимиром Путиным задачу по внедрению российских технологий в столичный транспорт.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Владимир Путин,Банк ВТБ,Правительство Москвы,
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