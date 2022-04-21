В Переделкине ондатра проникла в подъезд жилого дома. На инцидент обратил внимание Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший снятую очевидцем запись.
«В подъезд жилого дома в Переделкино Ближнее забежала ондатра. Она бегала по углам в поисках выхода - очень надеемся, что зверька не обидели, а выпустили на волю обратно к водоему», – говорится в сообщении канала.
Ранее сообщалось, что выдры пытались ограбить дома людей в Сингапуре. При этом не всем животным удалось преодолеть преграду: на пути воришек встала решетка, пролезть через которую получилось только у менее упитанных зверьков.