Москва стала самым привлекательным городом России для семейной жизни

Москва стала самым привлекательным городом в России для семейной жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Главной причиной выбора Москвы в качестве лучшего города для проживания семей с детьми более половины опрошенных назвали развитую городскую инфраструктуру. Это отражает результаты интенсивной работы правительства Москвы в этом направлении: в столице ежегодно вводятся десятки социальных объектов, строятся новые дороги, линии и станции метро, ведется благоустройство общественных пространств, развитие доступной среды и всего того, что делает наш город комфортным для жизни людей, — отметил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

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Он добавил, что одной из важных задач для эффективного развития столицы является определенный подход к улучшению качества городской среды. При этом все городские мероприятия, направленные на поддержку инфраструктуры, будут проводиться согласно плану, несмотря на экономическую ситуацию в стране.

В опросе приняли участие больше 3000 респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов России. Из них 44 процента посчитали важным фактором при выборе города возможности и перспективы в профессиональной и образовательной среде. Также респонденты учитывали и уровень медицины, экологичной среды, отсутствие шума и суеты и наличие родственников или друзей в предложенных городах.

В топ-5 лучших российский городов также вошли Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Калининград.

Пуртов добавил, что по итогам 2021 года Москва стала первой по индексу городской среды Минстроя России, набрав высокие баллы. Кроме того, согласно результатам 2020 года, столица вошла в топ-3 рейтинга российских регионов по качеству школьного образования Рособрнадзора. Кроме того, на протяжении трех лет Москва становилась лидером в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.