Новый пешеходный мост через реку Яузу открыли в столице

В составе ТПУ «Электрозаводская» специалисты открыли новый пешеходный мост. Он соединил Рубцовскую и Семеновскую набережные, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новое сооружение стало 60-м мостом через реку Яузу в Москве.

«За один год были возведены опоры, смонтировано пролетное строение, выполнена архитектурная отделка и благоустройство. Перед этим из зоны строительства были вынесены инженерные коммуникации, процесс занял около полугода», – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новый мост отличается от других повышенной комфортностью для пешеходов. Так, по обеим сторонам сооружения установлены лифты, а внутри он полностью защищен от осадков и ветра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг «Мосинжпроект» – генпроектировщик и генподрядчик строительства объекта и один из операторов программы создания сети ТПУ в Москве) Юрий Кравцов отметил, что длина дугообразного моста составляет 111 метров, протяженность прохожей части – 84 метра, а высота – 2,6 метров.

«Мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой Кольцевой Линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская Московской железной дороги с противоположным берегом реки. Тысячи людей, которые живут, работают и учатся в Басманном районе смогут экономить до 20 минут, добираясь до метро», – подчеркнул Кравцов.

Благодаря ТПУ «Электрозаводская» одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная платформа МЖД будут объединены. Планируется, что пассажиропоток в границах ТПУ в часы пик будет достигать 70 тыс. человек, а в сутки – до 144 тыс. человек.