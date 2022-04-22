В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
16 минут назад

Новый пешеходный мост через реку Яузу открыли в столице

РИАМОиещё 8

В составе ТПУ «Электрозаводская» специалисты открыли новый пешеходный мост. Он соединил Рубцовскую и Семеновскую набережные, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Новый пешеходный мост через реку Яузу открыли в столице
Фото:  Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Новое сооружение стало 60-м мостом через реку Яузу в Москве.

«За один год были возведены опоры, смонтировано пролетное строение, выполнена архитектурная отделка и благоустройство. Перед этим из зоны строительства были вынесены инженерные коммуникации, процесс занял около полугода», – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что новый мост отличается от других повышенной комфортностью для пешеходов. Так, по обеим сторонам сооружения установлены лифты, а внутри он полностью защищен от осадков и ветра.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» (холдинг «Мосинжпроект» – генпроектировщик и генподрядчик строительства объекта и один из операторов программы создания сети ТПУ в Москве) Юрий Кравцов отметил, что длина дугообразного моста составляет 111 метров, протяженность прохожей части – 84 метра, а высота – 2,6 метров.

«Мост обеспечит связь станций Арбатско-Покровской, Большой Кольцевой Линий (БКЛ) метро и платформы Электрозаводская Московской железной дороги с противоположным берегом реки. Тысячи людей, которые живут, работают и учатся в Басманном районе смогут экономить до 20 минут, добираясь до метро», – подчеркнул Кравцов.

Благодаря ТПУ «Электрозаводская» одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линии метро, а также одноименная платформа МЖД будут объединены. Планируется, что пассажиропоток в границах ТПУ в часы пик будет достигать 70 тыс. человек, а в сутки – до 144 тыс. человек.

Частью проекта также является реконструкция прилегающих улиц, устройство парковок и комплексное благоустройство прилегающей территории. Между двумя действующими станциями метро будет создана подземная пересадка.

Новости Москвы,Юрий Кравцов,Андрей Бочкарев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители