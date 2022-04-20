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1 час назад

Столичный проект "Мама онлайн" запускает курсы по профессии бухгалтера

Москва24

В "Технограде" на ВДНХ с 21 апреля стартует бесплатный курс "Начни карьеру и бизнес по профессии бухгалтера на удаленке". Обучение состоит из пяти часовых вебинаров, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Столичный проект "Мама онлайн" запускает курсы по профессии бухгалтера
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как уточняется, курс проходит в рамках проекта "Мама онлайн", на него приглашают женщин-бухгалтеров, которые находятся в декретном отпуске или вынужденно сделали перерыв в работе ради воспитания детей.

Отмечается, что на первом занятии 21 апреля обсудят практические вопросы работы в статусе самозанятого. На втором вебинаре 25 апреля участницы узнают о ключевых компетенциях современного бухгалтера. На лекции 26 апреля расскажут, в чем отличие работы бухгалтера в штате от работы на аутсорсинге. Занятие 28 апреля посвятят теме социального предпринимательства и его роли в экономике города. На заключительном занятии 29 апреля речь пойдет о новых возможностях для предпринимательства в современных условиях.

Ранее сообщалось, что почти 360 тысяч человек стали участниками образовательных программ "Технограда" на ВДНХ в 2021 году. В числе наиболее востребованных программ – проекты профцентра малого и среднего предпринимательства. Здесь предлагают почти 60 курсов и отдельных занятий.

Еще одним важным направлением работы центра развития карьеры стала популяризация самозанятости. Один из таких проектов, "Мама онлайн", помог 111 участницам зарегистрироваться в статусе самозанятых.

Также горожанам предложили 12 курсов на знакомство женщин с онлайн-профессиями и адаптацию к удаленной работе.

Новости Москвы,ВДНХ,Правительство Москвы,
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