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56 минут назад

Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве

Мослента

Причину задержки коммунальных платежек в Москве за апрель раскрыла «Российская газета» со ссылкой на представителей Единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ). Платежные документы стали готовить позже из-за технологических работ, сообщил источник.

Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Москвичи ожидали получить квитанции для оплаты коммунальных услуг до 15 апреля текущего года, однако документы им пока не прислали.

«Нужно несколько дней подождать. Платежки должны быть готовы самое позднее к 25 апреля. Пени за просрочку платежа выставлено не будет, ведь согласно действующим правилам оплатить счет можно до 10-го числа следующего месяца, то есть до 10 мая», — заверили в ЕИРЦ.

Ранее москвичей предупредили об ошибочной рассылке квитанций за жилищно-коммунальные услуги и попросили не оплачивать пришедшие счета.

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