Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве

«Нужно несколько дней подождать. Платежки должны быть готовы самое позднее к 25 апреля. Пени за просрочку платежа выставлено не будет, ведь согласно действующим правилам оплатить счет можно до 10-го числа следующего месяца, то есть до 10 мая», — заверили в ЕИРЦ.