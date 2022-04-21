В Москве похоронили Леонида Хейфеца

В Москве похоронили народного артиста России режиссера Леонида Хейфеца. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

В пресс-службе ГИТИСа рассказали, что похороны прошли на Троекуровском кладбище. Перед этим в Театре имени Маяковского состоялось прощание с режиссером.

Леонид Хейфец скончался 18 апреля на 88-м году жизни. По словам ректора ГИТИСа Григория Заславского, за неделю до смерти артист выписался из больницы и говорил, что чувствует себя хорошо. Однако позже Заславскому позвонила жена режиссера и сообщила о том, что он ушел из жизни.