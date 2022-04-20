Летние веранды порекомендовали закрыть из-за ухудшения погоды

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 00:00 20 апреля до 00:00 22 апреля.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – сообщили РИА Новости в столичном департаменте торговли и услуг.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что среда, 20 апреля, может стать самым теплым днем с начала весны. По его словам, несмотря на ветреную погоду, после полудня воздух в столице прогреется до 15 градусов выше нуля. Однако уже 21 апреля погода резко испортится: в городе ожидаются сильные ливни. На Москву прольется примерно четверть месячной нормы осадков.