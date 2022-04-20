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1 час назад

В Москве порекомендовали закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды

Москва24

Мэрия Москвы порекомендовала закрыть летние веранды в связи с ухудшением погоды.

Летние веранды порекомендовали закрыть из-за ухудшения погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Предупреждение действует с 00:00 20 апреля до 00:00 22 апреля.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – сообщили РИА Новости в столичном департаменте торговли и услуг.

Все уличные конструкции необходимо укрепить, а зонты закрыть.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что среда, 20 апреля, может стать самым теплым днем с начала весны. По его словам, несмотря на ветреную погоду, после полудня воздух в столице прогреется до 15 градусов выше нуля. Однако уже 21 апреля погода резко испортится: в городе ожидаются сильные ливни. На Москву прольется примерно четверть месячной нормы осадков.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Правительство Москвы,
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