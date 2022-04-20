Задымление на Тверской площади ликвидировано пожарными МЧС

Задымление на Тверской площади ликвидировано. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата правительства Москвы Алексей Немерюк , возглавляющий департамент торговли и услуг.

По его словам, в результате никто не пострадал. О возгорании, произошедшем на Тверской площади напротив здания правительства столицы, стало известно в среду днем. По предварительной информации, там загорелся временный деревянный павильон. В момент происшествия людей в нем не было.