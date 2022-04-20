Более 100 эскалаторов отремонтируют в метро Москвы до конца года

До конца 2022 года в Московском метрополитене отремонтируют более 100 эскалаторов, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил особое внимание уделять безопасности и комфорту поездок в метро. Поэтому мы планово ремонтируем эскалаторы, чтобы они продолжали надежно работать и перевозить тысячи пассажиров. Большинство из них - российского производства. В первые три месяца 2022 года мы провели ремонт эскалаторов на 13 станциях, до конца года отремонтируем еще более 100 эскалаторов», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Как уточнили в пресс-службе, отремонтировано 13 эскалаторов на станциях «Трубная», «Римская», «Красные ворота», «Курская» и других. На восьми станциях провели капремонт - полностью разобрали и обслужили все механизмы, поменяли ступени и другие узлы эскалатора, еще на пяти провели ремонт, в ходе которого проверили, отремонтировали или заменили изношенные детали.