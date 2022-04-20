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15 минут назад

Москвичей предупредили о сильных ливнях

Елена Прошина

Погода в Москве резко испортится 21 апреля. Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в четверг прольется 25% месячной нормы осадков.

«Это южный циклон накроет столичный регион полчищами дождевых туч, что существенно ограничит приток солнечного тепла. В результате обложных осадков, пик которых придет на период с утра до середины дня, на Москву прольется до 10-12 миллиметров небесной влаги, что составляет около 25% месячной нормы, или ведро воды на квадратный метр. Ливни прекратятся только вечером», — рассказал эксперт.

Напомним, что ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в четверг, 21 апреля. По ее словам, ночью в столице ожидается от +5 до +7 градусов, а в Подмосковье — до +8. Днем в Москве ожидается не выше +10 градусов, по области — от +7 до +12 градусов.

Новости Москвы,Погода,Видео,Евгений Тишковец,Татьяна Позднякова,
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