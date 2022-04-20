Собянин представил пять основных проектов благоустройства СЗАО

В 2022 году пройдут масштабные работы по благоустройству в Северо-Западном административном округе Москвы. О пяти проектах рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

Фото: mos.ru mos.ru

В Южном Тушине приведут в порядок парк «Дубовая роща “Маяк”». Зеленый массив площадью почти восемь гектаров — любимое место отдыха жителей района. Здесь проводят время с детьми, гуляют с собаками, занимаются спортом. Однако при всей своей популярности парк выглядит не очень ухоженным: разбитые дорожки, недостаточное освещение, изношенное оборудование детских и спортивных площадок.

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«Обновим дорожно-тропиночную сеть, сделав упор на экологичное покрытие — терравей. Проложим экологическую тропу с информационными стендами, рассказывающими о растениях и животных, которых можно встретить в дубовой роще», — написал Мэр Москвы.

Посетителей парка порадуют и современные детские и спортивные площадки. Будет также обновлена площадка для выгула собак. В парке восстановят травяной покров, высадят более 500 деревьев и кустарников, создадут цветочные композиции.

Еще один знаковый объект благоустройства — бульвар Яна Райниса (участок от дома 1 до дома 31). Возле станции метро «Сходненская» обустроят удобные зоны ожидания и отдыха — с остановочными павильонами, парковыми качелями, красивыми цветниками и большими часами.

Преобразится и сам бульвар. Его вымостят плиткой, установят новые скамейки, урны и светильники. Будут восстановлены газоны, высажены декоративные кустарники, установлены выставочные стенды. На бульваре появятся современные детские и спортивные площадки. Некоторые из них оборудуют тренажерами и фитнес-станциями.

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В Митине планируется реализовать три проекта благоустройства. В центре района приведут в порядок территорию возле станции метро «Митино». Ежедневно через нее проходят около 50 тысяч человек.

«Задача благоустройства — создать необходимые условия для комфортного передвижения тем, кто спешит по делам, и не менее комфортного отдыха тем, кто хочет провести время на свежем воздухе. Будет выполнено зонирование — пешеходную зону отделим от парковочного пространства. Отремонтируем тротуары, заменим фонари, поставим малые архитектурные формы», — написал Сергей Собянин.

Здесь высадят более 550 деревьев и кустарников, разобьют газоны и цветники.

Следующий проект — территория, прилегающая к Митинскому радиорынку. Ежемесячно в этом торговом комплексе бывает около 120 тысяч покупателей. Рядом большая парковка, но нет комфортной среды для пешеходов. Зоны входа и ожидания не благоустроены, нет навигации и озеленения. Территория также недостаточно освещена. Эти проблемы будут решены: здесь планируется расширить тротуар вдоль Пятницкого шоссе, обустроить освещенное и озелененное общественное пространство у входной зоны, разделить потоки пешеходов и автомобилей на парковках.

Работы по благоустройству охватят и бульварную зону микрорайона 1А (Пятницкое шоссе, дом 15, дом 15, корпус 1, дом 15, корпус 3 и Митинская улица, дом 10, дом 10, корпус 1, дом 12).

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«Здесь будут реконструированы детские площадки и установлены современные малые архитектурные формы, обновлены тренажеры и спортивные снаряды. Молодежи и взрослым будет где поиграть в настольный теннис, мини-футбол и стритбол. Жителей старшего поколения особенно порадуют уютные зоны тихого отдыха, которые оборудуем комфортными садовыми диванами. Кроме того, будет отремонтирована дорожно-тропиночная сеть, высажено более 300 деревьев и кустарников», — рассказал Мэр Москвы.