Названы главные минусы проживания в Коммунарке

Москвичи назвали главные минусы проживания в одном из новых районов столицы. Причины недовольства жизнью в Коммунарке в разговоре с «Мослентой» перечислили местные жители Владимир Демидов и Анна Жичкина.
«В час пик это постоянные пробки, которые увеличивают минимум на полчаса дорогу до центра. Из основного я бы выделила проблемы с парковкой автомобиля и соседство с продуктовым рынком «Фуд-Сити», из-за этого повышается криминальная обстановка в районе. Есть нехватка культурных и спортивных учреждений, школ и детских садов», — сообщила Жичкина, проживающая в Коммунарке 8 лет.
Ситуацию на дорогах также прокомментировал Демидов. Его главная жалоба заключалась в съезде на МКАД, который на район всего один и поэтому всегда перегружен в час пик.
Ранее директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер рассказал, что в Москве не существует мигрантских гетто.