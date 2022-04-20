Названы главные минусы проживания в Коммунарке

«В час пик это постоянные пробки, которые увеличивают минимум на полчаса дорогу до центра. Из основного я бы выделила проблемы с парковкой автомобиля и соседство с продуктовым рынком «Фуд-Сити», из-за этого повышается криминальная обстановка в районе. Есть нехватка культурных и спортивных учреждений, школ и детских садов», — сообщила Жичкина, проживающая в Коммунарке 8 лет.