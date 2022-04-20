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1 час назад

Москвичи назвали главные минусы проживания в новом районе столицы

Мослента

Москвичи назвали главные минусы проживания в одном из новых районов столицы. Причины недовольства жизнью в Коммунарке в разговоре с «Мослентой» перечислили местные жители Владимир Демидов и Анна Жичкина.

Названы главные минусы проживания в Коммунарке
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

«В час пик это постоянные пробки, которые увеличивают минимум на полчаса дорогу до центра. Из основного я бы выделила проблемы с парковкой автомобиля и соседство с продуктовым рынком «Фуд-Сити», из-за этого повышается криминальная обстановка в районе. Есть нехватка культурных и спортивных учреждений, школ и детских садов», — сообщила Жичкина, проживающая в Коммунарке 8 лет.

Ситуацию на дорогах также прокомментировал Демидов. Его главная жалоба заключалась в съезде на МКАД, который на район всего один и поэтому всегда перегружен в час пик.

Ранее директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер рассказал, что в Москве не существует мигрантских гетто.

Новости Москвы,Владимир Демидов,РАНХиГС,
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