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40 минут назад

В Московском зоопарке семейство длиннохвостых неясытей принесло потомство

Москва24

Редкие длиннохвостые неясыти принесли потомство впервые за 10 лет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В Московском зоопарке редкие совы принесли потомство впервые за 10 лет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопаркапортал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, птенцы дополнили резервную популяцию редкого вида в неволе. Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки.

Сейчас москвичи могут полюбоваться птенцами на старой территории зоопарка в совином ряду. Птенцы пока покрыты детским пухом. Взрослое оперение у них появится через несколько месяцев.

Уточняется, что этот вид занесен в Международную Красную книгу. Длиннохвостых неясытей еще называют уральскими, поскольку именно на Урале они были впервые обнаружены и описаны учеными.

Ранее два детеныша редкого львинохвостого макака родились в Московском зоопарке. Отмечается, что данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Посетители уже могут посмотреть на все семейство. Детеныши стали вести себя активно, пробовать взрослую еду. В рацион львинохвостого макака входят 80 позиций из различных фруктов, овощей и растений. Макаки также ловят сверчков, которых выпускают в вольер.

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