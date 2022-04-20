В Московском зоопарке редкие совы принесли потомство впервые за 10 лет

Редкие длиннохвостые неясыти принесли потомство впервые за 10 лет в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

По словам гендиректора зоосада Светланы Акуловой, птенцы дополнили резервную популяцию редкого вида в неволе. Когда они подрастут, то отправятся в ведущие российские или зарубежные зоопарки.

Сейчас москвичи могут полюбоваться птенцами на старой территории зоопарка в совином ряду. Птенцы пока покрыты детским пухом. Взрослое оперение у них появится через несколько месяцев.

Уточняется, что этот вид занесен в Международную Красную книгу. Длиннохвостых неясытей еще называют уральскими, поскольку именно на Урале они были впервые обнаружены и описаны учеными.

Ранее два детеныша редкого львинохвостого макака родились в Московском зоопарке. Отмечается, что данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов.