"Победа" возобновит ежедневные полеты из Москвы в Нальчик

Отмененные в конце марта рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик возобновятся с 30 апреля. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта в Кабардино-Балкарии.

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"Авиакомпания "Победа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Нальчик - Москва (Внуково) с 30 апреля на ежедневной основе", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 22 апреля авиакомпания "Россия" переходит на ежедневное выполнение рейсов из Санкт-Петербурга (Пулково) в Нальчик. А в период майских праздников, авиакомпания "Россия" совместно с международным аэропортом Нальчик запускает дополнительные рейсы в Санкт-Петербург.