В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
5 часов назад

"Победа" возобновит ежедневные полеты из Москвы в Нальчик

ТАССиещё 1

Отмененные в конце марта рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик возобновятся с 30 апреля. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта в Кабардино-Балкарии.

"Победа" возобновит ежедневные полеты из Москвы в Нальчик
Фото: это кавказэто кавказ

"Авиакомпания "Победа" возобновляет выполнение рейсов по маршруту Москва (Внуково) - Нальчик - Москва (Внуково) с 30 апреля на ежедневной основе", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 22 апреля авиакомпания "Россия" переходит на ежедневное выполнение рейсов из Санкт-Петербурга (Пулково) в Нальчик. А в период майских праздников, авиакомпания "Россия" совместно с международным аэропортом Нальчик запускает дополнительные рейсы в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 Airlines откроет в конце апреля новый авиарейс, который свяжет Нальчик и Москву.

Новости Москвы,АК S7,Международный аэропорт Внуково,Авиакомпания "Победа",Авиакомпания Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители