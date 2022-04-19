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27 минут назад

Подольску, Кубинке и Зендиково могут присвоить звание «Населенный пункт воинской доблести»

Агентство «Москва»

Подольску, Кубинке и пос. Зендиково может быть присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести». Об этом председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил в своем Telegram-канале.

Подмосковным населенным пунктам хотят присвоить новые звания
Фото: ТАССТАСС

«На 22-м заседании Мособлдумы планируем рассмотреть вопрос о присвоении двум городам и одному поселку Московской области почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присвоено уже 28 городам и населенным пунктам Подмосковья, на территории которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения. Список могут пополнить города Кубинка, Подольск и пос. Зендиково. Их жители в тяжелых боях с фашистскими захватчиками проявили мужество, стойкость и героизм», - отметил Брынцалов.

Как уточняется на сайте регионального парламента, 22-е заседание Мособлдумы состоится 21 апреля.

«Мы должны бережно хранить подвиг наших подмосковных воинов и передавать благодарную память новым поколениям. Эти города не должны остаться без почетного звания», - добавил Брынцалов.

Новости Москвы,Игорь Брынцалов,
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