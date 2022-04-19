Подмосковным населенным пунктам хотят присвоить новые звания

«На 22-м заседании Мособлдумы планируем рассмотреть вопрос о присвоении двум городам и одному поселку Московской области почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присвоено уже 28 городам и населенным пунктам Подмосковья, на территории которых в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные сражения. Список могут пополнить города Кубинка, Подольск и пос. Зендиково. Их жители в тяжелых боях с фашистскими захватчиками проявили мужество, стойкость и героизм», - отметил Брынцалов.