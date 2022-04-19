Как украсят Москву к Пасхе

"На городских билбордах, в том числе цифровых, и на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате разместим тематические плакаты, а 24 апреля после 20:00 горожане смогут увидеть поздравительные ролики на домах-книжках на Новом Арбате", - заключили в пресс-службе.