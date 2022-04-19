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5 часов назад

К Пасхе Москву украсят цветочными композициями и световыми деревьями

ТАСС

Сотни праздничных декоративных конструкций украсят улицы Москвы к Пасхе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Как украсят Москву к Пасхе
Фото: ТАССТАСС

"600 праздничных декоративных конструкций украсят столицу к Пасхе. Установим цветочные композиции и пасхальные яйца, световые деревья и тоннели", - говорится в сообщении.

Так, объемно-декоративные конструкции появятся на участках будущего "Парка Яуза", в парке Северного речного вокзала, у цирка на проспекте Вернадского и около Храма Христа Спасителя и на других прихрамовых территориях.

"На городских билбордах, в том числе цифровых, и на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате разместим тематические плакаты, а 24 апреля после 20:00 горожане смогут увидеть поздравительные ролики на домах-книжках на Новом Арбате", - заключили в пресс-службе.

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