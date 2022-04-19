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52 минуты назад

В Москве продлят работу метро и МЦК в пасхальную ночь

ТАСС

Станции московского метрополитена и МЦК в пасхальную ночь будут работать до 02:00. Такое решение было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в ходе президиума правительства Москвы.

В пасхальную ночь продлят работу метро и МЦК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"19 апреля 2022 года президиум Правительства Москвы рассмотрел предложения об организации работы общественного транспорта в дни празднования Пасхи. Кроме того, была заслушана информация о подготовке кладбищ к традиционным массовым посещениям граждан. По итогам рассмотрения вопроса мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты следующие решения: в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года работа Московского метрополитена и МЦК будет продлена до 02:00 часов ночи", - рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Также до 03:30 часов ночи продлевается работа наиболее востребованных 136 маршрутов автобуса, 7 маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая. А 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

"По традиции 24 апреля 1 и 3 мая (Пасха, Красная горка и Радоница) будет организована работа 38 специальных бесплатных маршрутов автобусов от станций метро и железной дороги до 17 наиболее посещаемых кладбищ, расположенных в Москве и Московской области", - говорится в сообщении.

Также 23 и 24 апреля парковки будут работать в обычном режиме субботы и воскресенья. А 1, 2, 3, 9 и 10 мая 2022 года парковка на улицах Москвы будет бесплатной (кроме парковок закрытого типа со шлагбаумом).

"8 мая парковка будет также бесплатной - за исключением улиц, на которых действует повышенный тариф", - говорится в сообщении.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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