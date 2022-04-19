В пасхальную ночь продлят работу метро и МЦК

"19 апреля 2022 года президиум Правительства Москвы рассмотрел предложения об организации работы общественного транспорта в дни празднования Пасхи. Кроме того, была заслушана информация о подготовке кладбищ к традиционным массовым посещениям граждан. По итогам рассмотрения вопроса мэром Москвы Сергеем Собяниным были приняты следующие решения: в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля 2022 года работа Московского метрополитена и МЦК будет продлена до 02:00 часов ночи", - рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.