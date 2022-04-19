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1 час назад

В Москве детские поликлиники заработают по-новому

Мослентаиещё 1

В Москве детские поликлиники заработают по-новому: в этом году в медучреждениях откажутся от бумажных медкарт. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит «Мослента».

В Москве детские поликлиники заработают по-новому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На новые правила работы перешли две трети медучреждений.

«Все бумажные карты собраны, заперты в специальных комнатах и в текущей деятельности врачи ими не пользуются», — рассказала заммэра.

Пилотный проект по переходу на новый формат стартовал весной 2021 года. Тогда от ведения бумажной документации отказались детские поликлиники №110 и №122, а затем и другие медучреждения.

Ракова подчеркнула, что при отказе от дублирования информации на бумаге у врачей появляется больше времени на осмотр пациента. Кроме того, информация из электронной медкарты доступна родителям и детям в полном объеме на портале mos.ru или в системе ЕМИАС. К справкам, медицинским рекомендациям и рецептам оттуда также имеют доступ все столичные врачи. Данные можно просматривать с компьютеров и смартфонов, пересылать, выгружать и распечатывать.

«Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения», — сообщили в ведомстве.

По желанию пациента или его законного представителя бумажную медкарту по-прежнему можно получить на руки.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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