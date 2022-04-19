В Москве детские поликлиники заработают по-новому: в этом году в медучреждениях откажутся от бумажных медкарт. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит «Мослента».
На новые правила работы перешли две трети медучреждений.
«Все бумажные карты собраны, заперты в специальных комнатах и в текущей деятельности врачи ими не пользуются», — рассказала заммэра.
Пилотный проект по переходу на новый формат стартовал весной 2021 года. Тогда от ведения бумажной документации отказались детские поликлиники №110 и №122, а затем и другие медучреждения.
Ракова подчеркнула, что при отказе от дублирования информации на бумаге у врачей появляется больше времени на осмотр пациента. Кроме того, информация из электронной медкарты доступна родителям и детям в полном объеме на портале mos.ru или в системе ЕМИАС. К справкам, медицинским рекомендациям и рецептам оттуда также имеют доступ все столичные врачи. Данные можно просматривать с компьютеров и смартфонов, пересылать, выгружать и распечатывать.
«Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас основой этого процесса является единая цифровая платформа, которая развивается совместно Комплексом социального развития Москвы и Департаментом информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза, лечения и до последующего наблюдения», — сообщили в ведомстве.
По желанию пациента или его законного представителя бумажную медкарту по-прежнему можно получить на руки.