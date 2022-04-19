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28 минут назад

Строители станции метро "Вавиловская" в Москве начали монолитные работы

РИА Недвижимостьиещё 3

На строящейся станции "Вавиловская" Троицкой линии московского метро началось возведение основных конструкций, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

На станции метро «Вавиловская» начались монолитные работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На стройплощадке будущей "Вавиловской" приступили к монолитным работам: бетонированию станционного лотка и внутренних стен подплатформенных помещений", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева.

Как указывается в нем, сейчас в непосредственной близости от "Вавиловской" работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Проходческие щиты "Людмила" и "Светлана" уже прошли свыше 90 метров каждый в сторону будущей "Новаторской", а к строящейся станции "Академическая" тоннели прокладывают "Ольга" и "Марина", преодолевшие соответственно свыше 350 и 500 метров.

Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Завод имени И.А. Лихачева,
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