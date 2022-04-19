На станции метро «Вавиловская» начались монолитные работы

"На стройплощадке будущей "Вавиловской" приступили к монолитным работам: бетонированию станционного лотка и внутренних стен подплатформенных помещений", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева .

Как указывается в нем, сейчас в непосредственной близости от "Вавиловской" работают четыре тоннелепроходческих комплекса. Проходческие щиты "Людмила" и "Светлана" уже прошли свыше 90 метров каждый в сторону будущей "Новаторской", а к строящейся станции "Академическая" тоннели прокладывают "Ольга" и "Марина", преодолевшие соответственно свыше 350 и 500 метров.