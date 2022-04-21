Вечером ожидаются пробки до 8 баллов

Пробки в 8 баллов из 10 возможных прогнозируются в столице в час пик четверга. Сейчас пробки на дорогах города оцениваются в 3 балла, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

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Наиболее сложная дорожная ситуация будет наблюдаться в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и ряде участков МКАД.

К образованию заторов приведут строительные работы, а также мелкие аварии. Движение транспорта будет ограничено на участках 85-го и 90-го км МКАД, проспекта Мира, Волгоградского проспекта, Рижской и Лужнецкой эстакадах.