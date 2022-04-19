В Москве в 2022 году проведут четыре веломарафона

"Приглашаю всех присоединиться, приезжайте с друзьями и семьями. Велофестиваль - это не только отличная возможность поучаствовать в городском празднике, интересно и с пользой для здоровья провести выходной, но и почувствовать себя частью велодвижения, которое в Москве становится больше год от года", - добавил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.