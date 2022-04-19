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3 часа назад

В Москве в 2022 году проведут четыре веломарафона

ТАССиещё 2

Четыре веломарафона состоятся в Москве в течение 2022 года, ближайший пройдет 21 мая. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве в 2022 году проведут четыре веломарафона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Спустя два года в Москву возвращаются знаменитые велофестивали. В 2022 году пройдут сразу четыре масштабных заезда. Сохраняйте даты и планируйте выходные: весенний - 21 мая, ночной - 9 июля, осенний - 4 сентября, зимний - 4 декабря", - говорится в сообщении.

Москвичам рекомендовали следить за информацией на сайте и не забыть накачать колеса и смазать шестерни, первый заезд уже скоро.

"Приглашаю всех присоединиться, приезжайте с друзьями и семьями. Велофестиваль - это не только отличная возможность поучаствовать в городском празднике, интересно и с пользой для здоровья провести выходной, но и почувствовать себя частью велодвижения, которое в Москве становится больше год от года", - добавил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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