В Москве в 2022 году проведут четыре веломарафона

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Стали известны даты проведения велофестивалей в Москве. После двухлетнего перерыва в столице пройдут четыре тематических мероприятия — весенний, осенний, зимний и ночной. Принять участие в заездах смогут все желающие, а при отсутствии своего велосипеда можно воспользоваться прокатом. Об этом сообщили на портале mos.ru.

Ближайший заезд запланирован на 21 мая. Он пройдет в два этапа: велогонка для спортсменов-любителей и велозаезд для всех желающих. Маршрут — круг по Садовому кольцу — начнется от проспекта Академика Сахарова. «Этот маршрут — визитная карточка московских велофестивалей. Ежегодная серия общегородских веломероприятий начинается именно с него. Весенний заезд самый массовый по количеству участников — в стартовом городке каждый раз насчитывается несколько десятков соскучившихся по велосипеду москвичей и гостей города», — говорится в сообщении.

Затем 9 июля, в День московского транспорта, велосипедисты смогут прокатиться по ночной столице. Свой путь участники заезда начнут на Суворовской площади, проедут через район Хамовники и финишируют на Болотной улице.

Самый длинный маршрут намечен на 4 сентября. Участникам предстоит проехать от делового центра «Москва-Сити» до ВДНХ, расстояние между которыми составляет 29 километров. Завершится череда велофестивалей зимой — 4 декабря. На эту дату запланирован 11-километровый маршрут вдоль набережной Москвы-реки мимо стен Кремля.