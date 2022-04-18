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52 минуты назад

Названы самые востребованные места отдыха у жителей и гостей столицы

Мослента

Самые востребованные у жителей и гостей Москвы места отдыха назвали аналитики Министерства культуры РФ. Их мнением поделился официальный сайт мэра столицы.

Названы самые востребованные места отдыха у жителей и гостей столицы
Фото: DepositphotosDepositphotos

Так, в число самых востребованных музеев вошли Третьяковская галерея, «Царицыно», «Манеж» и Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Лидерами среди театров стали Большой и Малый театры, Театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева, «Сатирикон» и МХТ имени Чехова. Отмечается, что больше внимания столичные зрители уделяют классическим постановкам.

Для семейного отдыха жители и гости Москвы выбирают Московский зоопарк и Большой цирк на проспекте Вернадского.

Среди парков наиболее востребованными оказались «Сокольники», парк Победы на Поклонной горе и Парк Горького, среди концертных площадок — Государственный Кремлевский дворец и Московская филармония.

Отметили в списке и ВДНХ — одно из знаковых мест столицы, где находится множество памятников архитектуры, Зеленый театр, «Городская ферма», самый большой в Европе океанариум, экологическая тропа, рестораны и кафе. Здесь ежедневно проходят экскурсии, спектакли, мастер-классы, лекции, соревнования и другие мероприятия.

Всего в Москве более восьми тысяч объектов культурного наследия, свыше 400 музеев и 250 театров, сотни культурных площадок, около 15 тысяч ресторанов. Интересная судьба и оригинальность многих из этих мест ежегодно привлекают миллионы туристов, отметили специалисты.

Ранее на сайте мэра столицы предпринимателей призвали начать свое дело с мороженого.

Новости Москвы,Владимир Василев,ВДНХ,Минкультуры России,
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