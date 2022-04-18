Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента

«В среднем это не более тысячи человек в день. В банке центра занятости зарегистрировано около 325 тыс. вакансий. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве. Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача - проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями», - цитирует пресс-служба Анастасию Ракову.