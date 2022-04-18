Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента

Уровень зарегистрированной безработицы в столице на 18 апреля 2022 года составил 0,48%. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48%, или 35 тыс. человек. В некоторых сферах наблюдался приток новых кадров. Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тыс. человек, разработчиков ПО стало больше на 3,8 тыс., а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тыс. сотрудников», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что число обращений в службу занятости не меняется.
«В среднем это не более тысячи человек в день. В банке центра занятости зарегистрировано около 325 тыс. вакансий. На одного безработного приходится более девяти предложений о трудоустройстве. Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача - проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями», - цитирует пресс-служба Анастасию Ракову.
Отмечается, что потенциальные работодатели, заявившие большое количество вакансий, могут открывать собственные рекрутинговые центры непосредственно на площадках службы занятости. Эта технология помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на подбор подходящих кандидатов с составленным резюме.
«Открытые отборы - еще одна технология, которая позволяет работодателям в кратчайшие сроки подобрать подходящий персонал. На таких мероприятиях в течение несколько часов HR-специалисты могут отсмотреть несколько десятков мотивированных кандидатов из базы службы занятости», - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство Москвы утвердило программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и дополнительного образования для сотрудников городских предприятий, находящихся под риском увольнения. На ее реализацию с учетом трансфертов из федерального бюджета будет выделено 3,36 млрд руб. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Уточняется, что субсидии для организации временных работ смогут получить как предприятия, персонал которых находится под риском увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места для сотрудников других компаний.