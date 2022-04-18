В Москве открылись станции велопроката

В Москве заработал городской велопрокат. В этом году пользователям «Велобайка» будет доступно более 7,5 тысячи велосипедов, включая 500 электрических, и свыше 720 станций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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Велосипеды — популярной городской летний транспорт. 60 процентов поездок совершается до станций метро, офисов или дома. С момента появления сервиса в 2013 году москвичи и гости столицы совершили уже 25 миллионов поездок и проехали 80 миллионов километров.

В этом сезоне велосипеды впервые будут оранжевыми. Это цвет, который обычно используется для каршеринга и проката электросамокатов. Единый стиль поможет пользователям определить, что это городской сервис, безопасный и надежный.

Ежегодно сеть велопроката расширяется. Станции появляются в новых районах Москвы, в том числе за МКАД. В прошлом году сеть работала в 94 районах города, станции впервые заработали в Зеленограде, Троицке и Измайлове. В этом году планируется продолжать открытие проката в разных районах столицы. Например, в Сколкове. Кроме того, будет доступно более 7500 велосипедов, 500 из которых будут электрическими. В городе заработает более 720 станций проката. Тарифы при этом не изменятся по сравнению с прошлым годом.

Правительство Москвы окажет поддержку оператору сети — компании «Велобайк», — чтобы парк велосипедов продолжал обновляться. Большая их часть уже подготовлена к сезону.

Специалисты продолжают проверять транспорт для того, чтобы поездки в этом году были максимально безопасными и надежными. Необходимо быть предельно внимательными во время использования велосипедов и самокатов. Аккуратное вождение — это залог безопасности.