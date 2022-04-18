В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
2 минуты назад

В Москве открылись станции велопроката

Mos.ruиещё 4

В Москве заработал городской велопрокат. В этом году пользователям «Велобайка» будет доступно более 7,5 тысячи велосипедов, включая 500 электрических, и свыше 720 станций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В Москве открылись станции велопроката
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Велосипеды — популярной городской летний транспорт. 60 процентов поездок совершается до станций метро, офисов или дома. С момента появления сервиса в 2013 году москвичи и гости столицы совершили уже 25 миллионов поездок и проехали 80 миллионов километров.

В этом сезоне велосипеды впервые будут оранжевыми. Это цвет, который обычно используется для каршеринга и проката электросамокатов. Единый стиль поможет пользователям определить, что это городской сервис, безопасный и надежный.

Ежегодно сеть велопроката расширяется. Станции появляются в новых районах Москвы, в том числе за МКАД. В прошлом году сеть работала в 94 районах города, станции впервые заработали в Зеленограде, Троицке и Измайлове. В этом году планируется продолжать открытие проката в разных районах столицы. Например, в Сколкове. Кроме того, будет доступно более 7500 велосипедов, 500 из которых будут электрическими. В городе заработает более 720 станций проката. Тарифы при этом не изменятся по сравнению с прошлым годом.

Правительство Москвы окажет поддержку оператору сети — компании «Велобайк», — чтобы парк велосипедов продолжал обновляться. Большая их часть уже подготовлена к сезону.

Специалисты продолжают проверять транспорт для того, чтобы поездки в этом году были максимально безопасными и надежными. Необходимо быть предельно внимательными во время использования велосипедов и самокатов. Аккуратное вождение — это залог безопасности.

Горожане могут оставлять заявки на открытие станций велопроката в их районах. Для этого нужно написать в чат-бот в телеграм-канале Департамента транспорта Москвы или на адрес электронной почты «Велобайка»: info@velobike.ru. Все заявки обязательно будут рассмотрены.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители