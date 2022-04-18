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1 час назад

Московская канатная дорога в Лужниках перейдет на летний режим работы

ТАССиещё 2

Московская канатная дорога с 20 апреля переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

Канатная дорога в Лужниках перейдет на летний режим работы
Фото: ТАССТАСС

"По понедельникам работа канатной дороги будет продлена на час - с 16:00 до 22:00. Со вторника по четверг прокатиться по канатной дороге можно будет с 11 утра и до 22 вечера, а в пятницу - до 23:00. В субботу и праздничные дни канатная дорога принимает гостей с 10:00 до 23:00, а в воскресенье - до 22:00. Следить за изменениями в расписании, различными открытыми мероприятиями и акциями можно на официальном сайте srkvg.ru", - говорится в сообщении.

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