Семь новых мостов появятся в Москве

В Москомархитектуре подготовили архитектурные концепции семи мостов, которые могут стать новыми символами города. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры Пресс-служба Москомархитектуры

— Отличительной чертой каждого моста в Хорошово-Мневниках будет наличие элементов красного цвета. Например, из района Филевский парк теперь можно будет быстро добраться до станции метро «Мневники», о чем очень просили местные жители. Все пешеходные мосты будут комфортны для передвижения маломобильных групп населения, — отметил он.

Четыре из предоставленных мостов будут расположены в активно развивающемся районе Хорошово-Мневники, еще три через Москва-реку — на юге, северо-западе и в центре, говорится в релизе.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании концепции семи новых мостов через Москву-реку.