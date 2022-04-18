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1 час назад

Семь новых мостов появятся в Москве

Вечерняя Москваиещё 2

В Москомархитектуре подготовили архитектурные концепции семи мостов, которые могут стать новыми символами города. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Семь новых мостов появятся в Москве
Фото:  Пресс-служба Москомархитектуры Пресс-служба Москомархитектуры

— Отличительной чертой каждого моста в Хорошово-Мневниках будет наличие элементов красного цвета. Например, из района Филевский парк теперь можно будет быстро добраться до станции метро «Мневники», о чем очень просили местные жители. Все пешеходные мосты будут комфортны для передвижения маломобильных групп населения, — отметил он.

Четыре из предоставленных мостов будут расположены в активно развивающемся районе Хорошово-Мневники, еще три через Москва-реку — на юге, северо-западе и в центре, говорится в релизе.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании концепции семи новых мостов через Москву-реку.

По его словам, четыре моста будут построены в районе Хорошево-Мневники. Там появятся велопешеходные мосты на улицу Островную и в сторону парка Фили, а также автомобильные мосты на улицы Новозаводскую и Мясищева.

Новости Москвы,Сергей Кузнецов,Сергей Собянин,
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