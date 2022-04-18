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1 час назад

Подземный переход у Ленинградского вокзала открыт после ремонта

Mos.ruиещё 7

После масштабного ремонта открылся подземный переход от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская». Он был закрыт около 30 лет. Пересадки для более 30 тысяч пассажиров, ежедневно прибывающих на Ленинградский вокзал, станут быстрее в три раза. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Подземный переход у Ленинградского вокзала открыт после ремонта
Фото: mos.rumos.ru

В переходе полностью заменили несущие конструкции и три тысячи квадратных метров гранитной и мраморной облицовки, обновили инженерные коммуникации, установили новую систему освещения. Также там восстановили гидроизоляцию и поставили навес над входом.

В рамках работ по улучшению пассажирской инфраструктуры на крупных транспортно-пересадочных узлах продолжается обновление подземных переходов в районе площади трех вокзалов. В 2020 году открылся переход от Казанского вокзала, который не работал с 2006 года. В 2021 году завершился ремонт перехода, ведущего от Ярославского вокзала.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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