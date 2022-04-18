Подземный переход у Ленинградского вокзала открыт после ремонта

После масштабного ремонта открылся подземный переход от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская». Он был закрыт около 30 лет. Пересадки для более 30 тысяч пассажиров, ежедневно прибывающих на Ленинградский вокзал, станут быстрее в три раза. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Фото: mos.ru mos.ru

В переходе полностью заменили несущие конструкции и три тысячи квадратных метров гранитной и мраморной облицовки, обновили инженерные коммуникации, установили новую систему освещения. Также там восстановили гидроизоляцию и поставили навес над входом.