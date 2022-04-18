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1 час назад

Останкинскую башню подсветили в честь столетия «Спартака». Видео

Александр Кузьмин

В честь столетия футбольного клуба «Спартак» в Останкинская башня в Москве окрасилась красно-белыми цветами. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео с телебашней.

Свой столетний юбилей самый популярный по исследованию «Яндекса» российский футбольный клуб отмечает 18 апреля. Праздничная подсветка будет транслироваться в течение всего дня.

Напомним, 16 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:1. В среду, 20 апреля, состоится встреча с ЦСКА.

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