В честь столетия футбольного клуба «Спартак» в Останкинская башня в Москве окрасилась красно-белыми цветами. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео с телебашней.
Свой столетний юбилей самый популярный по исследованию «Яндекса» российский футбольный клуб отмечает 18 апреля. Праздничная подсветка будет транслироваться в течение всего дня.
Напомним, 16 апреля «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:1. В среду, 20 апреля, состоится встреча с ЦСКА.