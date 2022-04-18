В честь столетия футбольного клуба «Спартак» в Останкинская башня в Москве окрасилась красно-белыми цветами. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», опубликовавший видео с телебашней.

Свой столетний юбилей самый популярный по исследованию «Яндекса» российский футбольный клуб отмечает 18 апреля. Праздничная подсветка будет транслироваться в течение всего дня.