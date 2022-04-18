Москвичам предсказали дождливую неделю

В Московском регионе на предстоящей неделе будет облачно и дождливо, температура воздуха составит 12 градусов. Об этом сообщает РИАМО.

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«В понедельник ночью — переменная облачность, без осадков. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура в ночные часы в Москве — 0 - плюс 2 градуса, местами до минус 1, дневная температура — плюс 8 - плюс 10 градусов, по области — плюс 5 - плюс 10. Сохранится северо-восточный ветер, 5-10 м/с», - рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Во вторник ожидается облачная погода с небольшими дождями. Ночью температура воздуха в Москве составит плюс 2 - плюс 4, по области — плюс 1 - плюс 6 градусов. Днем в регионе прогнозируют плюс 10 - плюс 12 градусов.

В среду сохранится переменная облачность, но уже без осадков. Ночью в Москве — плюс 3 - плюс 5, по области — до плюс 6 градусов. Днем — плюс 10 - плюс 12 градусов в столице, по области — плюс 7 - плюс 12 градусов.

Четверг принесет облачную погоду, временами пройдет дождь. Ночью в Москве – плюс 5 - плюс 7 градусов, в Подмосковье — до плюс 8. Днем в столице не выше плюс 10 градусов, по области – плюс 7 - плюс 12 градусов.

В пятницу будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 1 - плюс 6 градусов. Днем будет плюс 7 - плюс 12 градусов. Температура воздуха будет соответствовать климатической норме.