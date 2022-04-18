Собянин рассказал о мерах по повышению устойчивости столичной экономики

Сергей Собянин рассказал в своем блоге о новых мерах поддержки столичного бизнеса и горожан. В частности, он напомнил, что на прошлой неделе была утверждена программа поддержки работников, у которых сохраняется риск потерять работу. На нее будет выделено 3,36 миллиарда рублей.

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"В первую очередь программа адресована сотрудникам иностранных компаний, которые временно приостановили деятельность или приняли решение уйти из России. По нашим оценкам, под риском потерять работу находятся порядка 200 тысяч человек", – объяснил мэр.

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По его словам, данная программа облегчит переход работников с одной фирмы на другую. Кроме того, сотрудники, находящиеся в простое, смогут увеличить свой доход, который в это время состоит только из компенсации работодателя: для этого их будут привлекать к дополнительной работе, например ремонту оборудования.

Для тех, кто оказался уволен и при этом еще не нашел работу, организуют временные общественные работы. Они смогут трудиться в павильонах "Здоровая Москва", центрах "Мои документы" и других организациях города.

Те же компании, которые примут уволенных из других мест, смогут претендовать на субсидию на их адаптацию. Ожидается, что всего программа поможет более чем 58 тысячам москвичей.

Следующее, на что обратил внимание мэр, – выплаты на детей. Их смогут получить семьи с детьми до 18 лет, среднедушевой доход которых не превышает прожиточный минимум по Москве. Чем меньше этот показатель, тем выше пособие: например, самая большая выплата составляет 100% от прожиточного минимума на ребенка – 16 174 рубля, а самая маленькая – 50%.

Заявление на получение пособия можно будет оформить с 1 мая на портале mos.ru. При этом семьи, которые получали его по старым правилам, могут обратиться за переназначением выплаты или вовсе ничего не менять.

Кроме того, по словам градоначальника, была принята новая программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Оформить займ можно будет онлайн, через сайт банка или любую другую кредитную организацию – в первом случае никакие документы не потребуются, а во втором нужно будет предоставить только паспорт и учредительные документы.

Размер ставки составит 13,5%, а максимальная сумма кредита – 5 миллионов рублей. Субсидирование ставки будет осуществляться на протяжении девяти месяцев. Сейчас льготные кредиты можно оформить в восьми банках, в том числе Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других.

Также предусмотрены меры поддержки фармацевтических компаний. В частности, Собянин напомнил, что с 2017 года город заключил четыре офсетных контракта, по которым в столице будут обеспечены производство и поставки 60 различных препаратов, 21 из которых ранее импортировался из-за рубежа. В настоящее время построены уже три из четырех заводов.

По словам мэра, столичные власти договорились с крупнейшими отечественными фармацевтическими компаниями продолжить работу по импортозамещению лекарств. Будет продолжено развитие соответствующей инфраструктуры, поддержку получит проведение клинических испытаний различных препаратов на базе московских медучреждений, будет упрощена процедура регистрации новых лекарств, а с производителями заключат долгосрочные контракты на поставки лекарств.