В мае в столичные парки вернется «Здоровая Москва»

"Рада сообщить, что с мая павильоны здоровья откроются в городских парках. В этом году большой упор сделаем на диспансеризацию людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Будем более пристально следить за их здоровьем и помогать тем людям, которые имеют постковидный синдром, в том числе испытывают психологические трудности. Постараемся сделать диспансеризацию этой группы более персонифицированной. Подготовили со специалистами специальные опросы о тех негативных ощущениях в состоянии здоровья, которые они чувствуют после болезни. Разошлем эти опросы и уже по результатам будем индивидуально следить за этими категориями населения".