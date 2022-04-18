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39 минут назад

Анастасия Ракова: В мае в парки Москвы вернется "Здоровая Москва"

Российская Газетаиещё 1

С мая в столичных парках заработают павильоны для проверки здоровья "Здоровая Москва". Основной упор будет сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19 жителей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

В мае в столичные парки вернется «Здоровая Москва»
Фото: Здоровая Москва/ВКонтактеЗдоровая Москва/ВКонтакте

"Рада сообщить, что с мая павильоны здоровья откроются в городских парках. В этом году большой упор сделаем на диспансеризацию людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Будем более пристально следить за их здоровьем и помогать тем людям, которые имеют постковидный синдром, в том числе испытывают психологические трудности. Постараемся сделать диспансеризацию этой группы более персонифицированной. Подготовили со специалистами специальные опросы о тех негативных ощущениях в состоянии здоровья, которые они чувствуют после болезни. Разошлем эти опросы и уже по результатам будем индивидуально следить за этими категориями населения".

По словам заммэра, формат "Здоровой Москвы" был воспринят и поддержан москвичами. Это действительно удобно: можно быстро в одном месте пройти большой объем исследований без предварительной записи. Программа чекапов состоит из информативных исследований и шире федерального стандарта.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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