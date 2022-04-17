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1 час назад

Новый торгово-офисный центр построят на юге Москвы

Вечерняя Москва

Новый торгово-офисный центр возведут в столичном районе Зябликово. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Новый торгово-офисный центр построят на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН МоскваМобильный репортер / АГН Москва

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении земельного участка по адресу: улица Мусы Джалиля, владение 4 и владение 4, строение 1, — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что на данном земельном участке одобрено строительство торгово-офисного центра. В новом объекте разместят офисы, магазины и предприятия общественного питания.

Площадь объекта составит 2,2 тысячи квадратных метра, а его высота не превысит 13 метров. На данный момент на участке расположены нежилые здания, передает агентство городских новостей «Москва».

15 апреля первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов сообщил, что на юге Москвы появится парк с редким северным ландшафтом. Он расположится в жилом комплексе FØRST.

Новости Москвы,Анастасия Пятова,Сергей Кузнецов,Сергей Собянин,
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