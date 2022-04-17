Новый торгово-офисный центр построят на юге Москвы

Новый торгово-офисный центр возведут в столичном районе Зябликово. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва Мобильный репортер / АГН Москва

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы в отношении земельного участка по адресу: улица Мусы Джалиля, владение 4 и владение 4, строение 1, — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что на данном земельном участке одобрено строительство торгово-офисного центра. В новом объекте разместят офисы, магазины и предприятия общественного питания.

Площадь объекта составит 2,2 тысячи квадратных метра, а его высота не превысит 13 метров. На данный момент на участке расположены нежилые здания, передает агентство городских новостей «Москва».