Погода в Москве: апрель будет холодным и влажным

В Москве не будет существенного весеннего тепла до конца апреля. Даже в самые теплые дни температура не поднимется выше +15. Такой прогноз сделал представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.

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«Долгосрочные прогнозы показывают, что существенного весеннего тепла и идеального солнца до конца месяца пока ждать не стоит. И даже в самые теплые дни столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку плюс 15», - сказал метеоролог.

По его словам, в столице апрель будет холодным и влажным, с температурой почти на 1,5 градуса ниже нормы.

В понедельник ожидается повышенное атмосферное давление с преобладанием относительно солнечной и сухой погоды. Ночью воздух остынет до -3.. +2, а днем прогреется до +6..+11. Вечером на юге вероятны «небольшие очаговые дожди».

Во вторник и среду снова распогодится. Температура повысится до +9.. +14.

В четверг «циклоническая спираль забросит порцию дождевых туч». До конца недели будет неустойчивой. В темное время суток будет +1.. +6, а днем +7..+12.