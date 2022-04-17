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24 минуты назад

Погода в Москве: апрель будет холодным и влажным

Майк Габриелян

В Москве не будет существенного весеннего тепла до конца апреля. Даже в самые теплые дни температура не поднимется выше +15. Такой прогноз сделал представитель Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передаёт РИА Новости.

Погода в Москве: апрель будет холодным и влажным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Долгосрочные прогнозы показывают, что существенного весеннего тепла и идеального солнца до конца месяца пока ждать не стоит. И даже в самые теплые дни столбики термометров вряд ли сумеют преодолеть отметку плюс 15», - сказал метеоролог.

По его словам, в столице апрель будет холодным и влажным, с температурой почти на 1,5 градуса ниже нормы.

В понедельник ожидается повышенное атмосферное давление с преобладанием относительно солнечной и сухой погоды. Ночью воздух остынет до -3.. +2, а днем прогреется до +6..+11. Вечером на юге вероятны «небольшие очаговые дожди».

Во вторник и среду снова распогодится. Температура повысится до +9.. +14.

В четверг «циклоническая спираль забросит порцию дождевых туч». До конца недели будет неустойчивой. В темное время суток будет +1.. +6, а днем +7..+12.

Ранее синоптики рассказали о непредсказуемой погоде на майские праздники.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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