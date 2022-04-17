Синоптик пообещал москвичам потепление

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в воскресенье, 17 апреля, в столице ожидается солнечная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами небольшой снег. Температура в столице плюс 5-7 градуса, по области - от плюс 3 до плюс 8 градусов», - рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало, к вечеру может немного превысить норму.

«Метеоновости» заявили, в свою очередь, что столица будет находиться под влиянием юго-восточной периферии антициклона. Максимальная температура составит шесть градусов выше нуля. К ночи возможно похолодание.

«Такая резкая перестройка с колебаниями всех погодообразующих факторов может стать причиной обострения и ухудшения самочувствия у большинства метеозависимых людей. Особенно стоит уделить внимание своему здоровью и вовремя выполнять медицинские рекомендации людям с заболеваниями органов дыхания, суставной патологией, проявлениями кислородной недостаточности», - предупредили синоптики.