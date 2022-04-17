Москвичам пообещали небольшие осадки и +6°C в воскресенье

В воскресенье, 17 апреля, москвичей ожидает облачная погода с возможными небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +4…+6°C, ночью столбики термометров покажут –1…+1°C. В Подмосковье в дневные часы будет 3–6°C тепла, в ночное время похолодает до 2°C ниже нуля. Днем ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что потепление придет в Москву на следующей неделе и температура воздуха вернется в свое "климатическое русло". До этого он прогнозировал ухудшение погоды на выходных.