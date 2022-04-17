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1 час назад

До +6°C и небольшие осадки ожидаются в Москве в воскресенье

Газета.Ru

В воскресенье, 17 апреля, москвичей ожидает облачная погода с возможными небольшими осадками в виде снега и мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали небольшие осадки и +6°C в воскресенье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Днем в Москве температура воздуха составит +4…+6°C, ночью столбики термометров покажут –1…+1°C. В Подмосковье в дневные часы будет 3–6°C тепла, в ночное время похолодает до 2°C ниже нуля. Днем ожидается северо-восточный ветер со скоростью 6–11 м/с, ночью — со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 753–754 мм ртутного столба.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что потепление придет в Москву на следующей неделе и температура воздуха вернется в свое "климатическое русло". До этого он прогнозировал ухудшение погоды на выходных.

По его словам, в ночь на субботу будут лить дожди, а утром в субботу, 16 апреля, они пойдут вперемешку с мокрым снегом. В течение дня осадки перейдут в заряды мокрого снега уже без дождя. Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров толщиной до 3-5 сантиметров.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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