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29 минут назад

Москвичи поспорили из-за приема пищи в вагонах метро

Мослента

Фотография мужчины с шаурмой в руках, опубликованная в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте», вызвала споры россиян о допустимости приема пищи в вагонах общественного транспорта.

Москвичи поспорили из-за приема пищи в вагонах метро
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Некоторые пользователи в комментариях встали на защиту молодого человека и написали, что причин для перекуса в транспорте может быть много. Например, пассажир мог ехать с работы, где не ел много часов, или ему не хватает времени на полноценный прием пищи. По их словам, мужчина никому не мешает.

«Это общественный транспорт, не нравится — пересаживайся на машину или в такси, или пешком ходи», — написал один подписчик.

Нашлись и те, кому такое поведение в метро не понравилось. Эти участники группы заявили, что горожане с едой не должны мешать другим пассажирам. Они напомнили о соответствующем постановлении, в котором сказано о запрете «находиться [в вагонах метро] в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства станции».

Ранее «завидный жених» с едой из «Макдоналдса» в метро возмутил россиян.

Новости Москвы,McDonald's,
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