Писатель из Югославии назвал особенности Москвы в начале 20 века

Писатель и драматург из Югославии Мирослав Крлежа, приехавший в СССР в 1925 году, в своей книге «Поездка в Россию» назвал особенности Москвы в начале 20 века. Об этом вспоминает «Мослента».

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Писатель вспоминал, что в то время изображение революционера Владимира Ленина в России было повсюду: на трамваях, стенах домов и дворцов, на марках, настольных календарях, бланках и ресторанных прейскурантах. С ленинских цитат начинались передовые статьи газет, ими открывались заседания и лекции. Гость из Югославии встречал и вовсе удивительные вещи — в московских кондитерских стоял Ленин из крема и шоколада, торты и пирожные были украшены его цитатами. В цветочных магазинах имя вождя пролетариата выкладывалось из красных и белых гвоздик.

Кроме того, он с удивлением наблюдал изобилие продуктов в столице.

«Центр Москвы представляет собой скопище хлеба, крымских фруктов, студня, икры, сыра, халвы, апельсинов, шоколада и рыбы. Бочонки сала, масла, икры, упитанные осетры в метр длиной, ободранная красная рыба, соленая рыба, запах юфти, масла, солонины, кож, специй, бисквитов, водки», — рассказывал автор в своей книге.

Он добавлял, что даже нищие на улицах стояли с папиросами и бутербродами с красной икрой и просили милостыню.

При этом, югославский драматург рассказывал, что люди на улицах были одеты очень просто, а в киосках и в залах ожидания на вокзалах продавали книги самого различного содержания.

«Приятный сюрприз после европейской порнографии», — комментировал гость.