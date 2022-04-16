Парад трамваев собрал в Москве тысячи зрителей

Парад трамваев вернулся в Москву после двухлетнего перерыва и сразу собрал аншлаг: в депо им. Баумана ради выставки ретровагонов в субботу пришли тысячи москвичей и гостей столицы. Вместе с поклонниками московского транспорта за колонной ретровагонов наблюдал корреспондент ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Московский парад трамваев проводится с 2014 года. До пандемии, в 2019 году, парад собрал свыше 250 тыс. зрителей.

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Об ожидании парада

Вереница из зонтов на улице Сергея Эйзенштейна растянулась от проспекта Мира к депо еще за час до мероприятия. "Здесь трамвай будет поворачивать и поедет медленнее. Мы сможем получше его разглядеть", - объясняет мужчина сыну, выбирая наиболее удачное место для обзора колонны. Маршрут парада проложили в северо-восточной части города - от депо им. Баумана до Останкинского пруда и обратно.

Чем ближе к депо, тем больше зрителей становилось вдоль трамвайных путей. У ворот "трамвайного домика", как прозвали его юные гости, люди не умещались на тротуаре и переходили на газоны. Малыши с моделями вагончиков в руках сидели на плечах взрослых и отсчитывали минуты до начала, ребята постарше забрались на бетонный забор, где заглядывали к трамваям через решетку.

В толпе разговоры бывалых, которые не пропустили ни одного парада трамваев с 2014 года. "Приезжаю к этому депо раз в год, за исключением, конечно, двух последних, с ковидными ограничениями. Хороший досуг, выставка всегда интересная. Ждал этого "рогатого" шествия - вагоны красивые, и каждый год немного меняется экспозиция", - делится зритель.

Начало праздника затянулось и дети начали скандировать: "Трамвай!", вслед подхватили и взрослые. Двадцатиминутная задержка и громкий звонок первого в колонне: шествие открыл моторный вагон "Ф" с прицепным вагоном "Н". Конферансье не понадобился - собравшиеся сами на перебой объявляли участников шествия. Колонна из восьми исторических трамваев разных эпох, самому старому из которых 114 лет, покинула депо им. Баумана за считанные минуты и направилась на проспект Мира, чтобы продолжить маршрут по Продольному проезду, улице Академика Королева до разворотного кольца в Останкино и вернуться обратно.

Об экспозиции в депо

Проводив ретровагоны на шествие, зрители уверенно направились ко входу к депо и финишным воротам парада. Ворота распахнулись для всех желающих ровно в полдень и публика направилась к экспозиции. Здесь гостей встречают артисты проекта "Музыка в метро", вокруг которых сразу же образовалось кольцо из зрителей. Спустя 15 минут в депо под аплодисменты прибыла и колонна, чтобы стать частью экспозиции из 15 ретровагонов.

На осмотр исторических вагончиков поближе выделили три часа: гости могли зайти внутрь и сделать фото на память. Однако в новейшие трамваи, которые также разместились в депо и очень заинтересовали зрителей, заходить не разрешалось, - эти составы ожидали выхода на линию.

О ретроэкспонатах

Моторный вагон "Ф" ("Фонарный") и прицепной вагон Н ("Нюрнбергский"), которые открывали парад, были восстановлены в первоначальном виде в 1993 году. Моторный вагон "Ф" назвали так из-за фонарей на крыше, которые освещали салон естественным дневным светом. Эта модель была самой распространенной в дореволюционной столице, однако до наших дней сохранилась лишь в двух экземплярах: один из них находится в Москве, а другой в 1986 году был передан в подарок музею трамваев в Сан-Франциско. "Нюрнбергский" вагон перевозил пассажиров до 1940-х годов, затем его перестроили в грузовой вагон, его прототип производился в Германии. Экспонат, который был представлен на параде, собрали на заводе в Мытищах.

Впервые в этом году в московском параде трамваев участвовал вагон "71-608КМ" №1001, который специально восстановили к выставке. Эту модель вагона на 135 пассажиров начали выпускать на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в 1994 году. Последний из 599 экземпляров был изготовлен в 2007 году. В Москве трамваи этой модели работали в депо имени П. Л. Апакова, Октябрьском депо, депо имени И. В. Русакова, а также проходили непродолжительные испытания в депо имени Н. Э. Баумана и Краснопресненском депо. Максимальная скорость такого вагона - 75 км/ч.

Другой интересный экспонат, представленный на выставке, - поезд из вагонов "КМ" ("Коломенский моторный") и "КП" ("Коломенский прицепной"), который был известен благодаря большой вместимости и его створчатым дверям, которые открывались на обе стороны. Водитель в таком поезде работал стоя, прямо на передней площадке - среди пассажиров. Кондуктор, сидевший возле задней двери, сообщал водителю о готовности к отправлению, дергая за веревку со звонком. Вагоны, из которых составлен экспонат парада, были выпущены в начале 1930-х годов и долгое время перевозили пассажиров. Позднее "КП" стал путеизмерительным вагоном, а "КМ" его буксиром. Оба вагона восстановлены в 1987 году.