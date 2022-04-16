Москвичей предупредили о резком изменении погоды

В предстоящие субботу и воскресенье дневная температура будет не выше плюс 6. А уже в понедельник, 18 апреля, воздух прогреется до плюс 10 градусов. Потепление будет продолжаться и далее: например, в среду ожидается до плюс 17, а в четверг - до плюс 16. По ночам будет до плюс 4, отрицательные значения возможны крайне редко.