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10 минут назад

В Москву придет резкое потепление

Российская Газета

После холодных выходных в Москве снова резко потеплеет: об этом свидетельствует недельный прогноз Гидрометцентра РФ.

Москвичей предупредили о резком изменении погоды
Фото: ТАССТАСС

В предстоящие субботу и воскресенье дневная температура будет не выше плюс 6. А уже в понедельник, 18 апреля, воздух прогреется до плюс 10 градусов. Потепление будет продолжаться и далее: например, в среду ожидается до плюс 17, а в четверг - до плюс 16. По ночам будет до плюс 4, отрицательные значения возможны крайне редко.

В Москве спрогнозировали аномальный дождь со снегом

При всем этом сохранится облачная с пояснениями погода, местами ожидаются дожди.

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