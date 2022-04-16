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58 минут назад

Прожившая пять лет в Америке россиянка сравнила Москву и Нью-Йорк

Мослента

О различиях между Москвой и Нью-Йорком она рассказала «Мосленте» россиянка с корейскими корнями, модель и певица Аюми. Она прожила в Америке пять лет.

Прожившая пять лет в Америке россиянка сравнила Москву и Нью-Йорк
Фото: Franck Legros / ShutterstockFranck Legros / Shutterstock

По словам девушка, она была приятно удивлена, вернувшись в Москву после жизни в США. По ее мнению, в сравнении с российской столицей американский мегаполис проигрывает по многим параметрам.

«После того, как я пожила в Америке, могу точно сказать: здесь все намного современнее и намного больше ориентировано на человека. В США очень много денег, круто снимают рекламы, фильмы и клипы, но на этом можно поставить точку. В плане жизни — это очень неудобное место», — сказала Аюми.

Недостатками Нью-Йорка героиня интервью назвала тесноту, отсутствие нормального общепита и местный менталитет. По ее словам, даже Парк Горького в Москве лучше американского Центрального парка.

«И, конечно, самое главное — это люди. Я их очень люблю. У них большое сердце и какое-то тонкое понимание других», — заключила Аюми.

Ранее переехавший в Нью-Джерси из Москвы россиянин рассказал, кем работают иммигранты в США.

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