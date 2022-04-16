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1 час назад

Мокрый снег и до +4°C ожидаются в Москве в субботу

Газета.Ruиещё 2

Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице ожидается 2…4°C тепла.

Москвичам пообещали в субботу мокрый снег и до +4°C
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до 0°C. Прогнозируется восточный ветер, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 16 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах +2...+7°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки -2°C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что потепление придет в Москву на следующей неделе, и температура воздуха вернется в свое "климатической русло". До этого он прогнозировал ухудшение погоды на выходных.

По его словам, в ночь на субботу будут лить дожди, а утром в субботу, 16 апреля, они пойдут вперемешку с мокрым снегом. В течение дня осадки перейдут в заряды мокрого снега уже без дождя. Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров, толщиной до 3-5 сантиметров.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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