Москвичам пообещали в субботу мокрый снег и до +4°C

Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице ожидается 2…4°C тепла.

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В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до 0°C. Прогнозируется восточный ветер, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 16 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах +2...+7°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки -2°C.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что потепление придет в Москву на следующей неделе, и температура воздуха вернется в свое "климатической русло". До этого он прогнозировал ухудшение погоды на выходных.